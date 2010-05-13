Назарбаєва проголосили лідером нації

Парламент Казахстану одностайно проголосував за ухвалення поправок до конституційних законів, які наділяють першого Президента країни Нурсултана НАЗАРБАЄВА статусом лідера нації і звільняють його від кримінальної відповідальності за дії в період його президентства.

«Світ впізнає націю за великими особистостями, а про казахстанську націю весь світ дізнався завдяки Нурсултану НАЗАРБАЄВУ. Ми повинні вчитися у цивілізованих держав поважати і шанувати свого лідера: у найбільш цивілізованій Європі королів високо шанують як глав держав», - заявив один із розробників законопроекту депутат Мажіліса Розакул ХАЛМУРАДОВ, повідомляє «Газета.ру».

5 травня депутати Мажіліса (нижня палата парламенту) запропонували законодавчо закріпити за Н.НАЗАРБАЄВИМ статус лідера нації і внести зміни до законів про вибори, про Президента, до Кримінального кодексу, а також законів про службу охорони Президента, про державні нагороди, про державну премію миру і прогресу, про Асамблею народу Казахстану.

Поправками визначається, що лідер нації не може бути затриманий, заарештований, підданий особистому огляду, не може бути притягнутий до кримінальної чи адміністративної відповідальності за діяння, скоєні ним у період виконання повноважень президента, а після їх припинення - пов`язані з виконанням свого статусу першого Президента Казахстану - лідера нації.

При цьому зазіхання на життя лідера нації віднесено до категорії терористичних злочинів.

Запропоновані поправки було прийнято нижньою палатою парламенту в роботу, висновки щодо них попервах планувалося підготувати до 25 червня. Але вже через тиждень поправки було винесено на пленарне засідання палати й ухвалено одностайно.