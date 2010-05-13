Україна має амбітні плани щодо арабських країн

У Міністерстві закордонних справ відбулася зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з керівниками дипломатичних місій арабських країн, акредитованих у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У своєму виступі глава зовнішньополітичного відомства відзначив, що українські інтереси не обмежуються традиційними партнерами Росією, ЄС та США. Україна має амбітні плани розвитку відносин з арабським світом як у вимірі активізації політичного діалогу, так і в торговельно-економічній сфері. Міністр підкреслив, що Президент України, керівництво уряду зацікавлені як у візитах до арабських країн, так і особливо в тому, щоб арабські лідери відвідували Київ.

Також учасники зустрічі ґрунтовно обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва у політичній, торговельно-економічній, гуманітарній сферах. Окрему увагу було приділено економізації двосторонніх відносин за рахунок розширення торгівлі, більш широкого виходу українських суб’єктів господарювання на арабський ринок, залучення інвестицій в енергетичний, будівельний, аграрний та інші сектори української економіки.

З боку дипломатів арабських країн була висловлена думка про те, що політична стабілізація в Україні, яку вони нині спостерігають, сприятиме посиленню позицій нашої держави на міжнародній арені і, зокрема, в арабському світі.

Зустріч глави зовнішньополітичного відомства України з керівниками дипмісій арабських країн підтвердили взаємну зацікавленість сторін у суттєвій інтенсифікації співробітництва України з державами Близького Сходу та Північної Африки.