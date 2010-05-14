Медведєв у ході візиту в Україну може виступити перед студентами
23:17, 14 травня 2010Світ
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"Російська сторона проробляє це питання"
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у ході візиту в Україну 17-18 травня може виступити перед студентами одного з українських вищих навчальних закладів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.
“Наскільки мені відомо, російська сторона проробляє це питання... Ми знаємо, що Президент РФ готовий до спілкування з українською громадськістю, в тому числі із молоддю”, - сказав він.
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