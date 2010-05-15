Тейшейра: ЄС налаштований підтримати Україну на шляху євроінтеграції
Прогресу варто чекати за рік?
Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА запевняє, що Європейський Союз налаштований підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на відкритті Дня Європи в Києві.
«ЄС налаштований підтримувати Україну в цьому процесі (на шляху євроінтеграції – УНІАН), який є у спільних цілях і України, і ЄС», - сказав він.
Ж.ТЕЙШЕЙРА висловив сподівання, що через рік буде досягнуто значного прогресу в цьому процесі.
Він відзначив, що в Україні новий Президент і уряд продовжують підтримувати інтеграцію України до ЄС.
При цьому він констатував, що європейської інтеграції можна досягти лише через прийняття відповідного законодавства і через впровадження реформ.
«Але також необхідно виконувати це законодавство і впроваджувати реформи для українського народу», - додав Ж.ТЕЙШЕЙРА.