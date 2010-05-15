Тейшейра: ЄС налаштований підтримати Україну на шляху євроінтеграції

Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА запевняє, що Європейський Союз налаштований підтримувати Україну на шляху євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на відкритті Дня Європи в Києві.

«ЄС налаштований підтримувати Україну в цьому процесі (на шляху євроінтеграції – УНІАН), який є у спільних цілях і України, і ЄС», - сказав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА висловив сподівання, що через рік буде досягнуто значного прогресу в цьому процесі.

Він відзначив, що в Україні новий Президент і уряд продовжують підтримувати інтеграцію України до ЄС.

При цьому він констатував, що європейської інтеграції можна досягти лише через прийняття відповідного законодавства і через впровадження реформ.

«Але також необхідно виконувати це законодавство і впроваджувати реформи для українського народу», - додав Ж.ТЕЙШЕЙРА.