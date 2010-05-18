Голові профспілки Газпрому пред'явили звинувачення у вбивстві топ-менеджера

Слідчий комітет при прокуратурі РФ пред`явив звинувачення 56-річному жителю Москви, голові міжрегіональної профспілкової організації ВАТ "Газпром" Володимиру БАБКІНУ в заподіянні смерті через необережність за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу РФ, передає РБК.

Як встановило слідство, В.БАБКІН випадково вбив пострілом у живіт заступника гендиректора дочки "Газпрому" ТОВ "Газпром видобування Надим" Костянтина Павлова.

Як повідомлялося раніше, 19 лютого 2010 року мисливці приїхали в господарство "Нижньокамське", щоб полювати на кабана. Ліцензія на відстріл звіра у чоловіків була. Як зазначають в СКП, порушуючи правила полювання й техніки безпеки при поводженні з мисливською вогнепальною зброєю підозрюваний вистрілив двічі у сторону К.Павлова. Заступник голови "Газпром видобування Надим" отримав поранення в живіт й був терміново доставлений до центральної міської лікарні. Через декілька днів, попри зусилля лікарів, він помер.

Раніше ГУВС Пермського краю, провівши перевірку, прийшло до висновку, що смерть К.Павлова настала через його власну необережність. Як встановили в міліції, всі учасники полювання перед його початком пройшли інструктаж, це підтверджено записом у журналі з техніки безпеки. К.Павлов правило не виконав й опинився за 70 метрів від своєї позиції.

Як встановило розслідування, К.Павлов вистрілив першим у кабана, що опинився між ним і В.БАБКІНИМ. Голова профспілки "Газпрому", знаходячись на встановленій раніше позиції, також вистрілив, в результаті куля влучила в К.Павлова, який знаходився за 250 метрів.