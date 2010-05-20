Сенат США провалив план Обами з контролю за банками

Законопроект щодо посилення контролю за фінансовими інституціями, запропонований адміністрацією президента США Барака Обами, не здобув необхідної підтримки в Сенаті. "За" висловилися 57 законодавців, "проти" - 42, зокрема два представники Демократичної партії, передає Бі-бі-сі. Для ухвалення законопроекту було потрібно 60 голосів.

Про плани реформування фінансової системи країни Б.Обама оголосив в січні 2010 року, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Президент запропонував накласти законодавчі обмеження на розміри пасивів найбільших банків, а також обмежити банківську практику торгівлі цінними паперами за рахунок власних коштів (proprietary trading), зокрема за рахунок внесків громадян, застрахованих державою.

Також серед заходів фінансового регулювання від Б.Обами – ліміт на розміри фінансових корпорацій і обмеження ділових зв`язків банків з такими "тіньовими" інвестиційними інституціями, як хедж-фонди і фонди private equity.