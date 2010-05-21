Кількість заможних поляків за 10 років збільшилася удвічі (дослідження)
Щомісяця більше двох тисяч доларів
Кількість громадян Польщі, котрі щомісячно заробляють більш як дві тисячі доларів, за останні десять років зросла удвічі і перевищила 590 тисяч чоловік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження KPMG.
50 тисяч поляків щомісячно заробляють більш як 6 тисяч доларів (за нинішнім курсом 3,3 злотих за 1 дол.) та мають маєток вартістю, щонайменше, мільйон доларів.
Експерти відзначають, що збільшення кількості заможних та багатих людей у Польщі приводить до активного розвитку ринку товарів "люкс", на які лише в цьому році поляки можуть витратити понад 8 мільярдів доларів (майже 2% ВВП країни в минулому році - УНІАН).
За оцінками аналітиків, у найближчі 2-3 роки ці видатки можуть зрости на 50%.
Довідка УНІАН. Колишній сателіт Радянського союзу Польщі після розвалу СРСР на початку дев’яностих розпочала політичні та ринкові реформи, завдяки яким країні вдалося добитися в 2004 приєднання до Європейського Союзу.
Мінімальна визначена законом зарплата у Польщі в цьому році становить близько 400 доларів при середній по країні близько 1000 доларів.
У 38-мільйонній країні працює 15,9 мільйонів людей.