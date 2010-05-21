Кількість заможних поляків за 10 років збільшилася удвічі (дослідження)

Кількість громадян Польщі, котрі щомісячно заробляють більш як дві тисячі доларів, за останні десять років зросла удвічі і перевищила 590 тисяч чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження KPMG.

50 тисяч поляків щомісячно заробляють більш як 6 тисяч доларів (за нинішнім курсом 3,3 злотих за 1 дол.) та мають маєток вартістю, щонайменше, мільйон доларів.

Експерти відзначають, що збільшення кількості заможних та багатих людей у Польщі приводить до активного розвитку ринку товарів "люкс", на які лише в цьому році поляки можуть витратити понад 8 мільярдів доларів (майже 2% ВВП країни в минулому році - УНІАН).

За оцінками аналітиків, у найближчі 2-3 роки ці видатки можуть зрости на 50%.

Довідка УНІАН. Колишній сателіт Радянського союзу Польщі після розвалу СРСР на початку дев’яностих розпочала політичні та ринкові реформи, завдяки яким країні вдалося добитися в 2004 приєднання до Європейського Союзу.

Мінімальна визначена законом зарплата у Польщі в цьому році становить близько 400 доларів при середній по країні близько 1000 доларів.

У 38-мільйонній країні працює 15,9 мільйонів людей.