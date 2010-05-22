Грищенко: у зближенні Росії та Польщі немає загрози для України

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не бачить у потеплінні відносин між Польщею та Росією загрози для України.

Про це він сказав в інтерв`ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

"Обидві держави є нашими стратегічними партнерами. Приязні відносини між ними не лякають нас, а навпаки - відповідають національним інтересам України", - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО зауважив, що держави починають міняти політику конфронтації на діалог, навівши приклад "перезавантаження" відносин між США і Росією.

"Покращення польсько-російського діалогу вписується у цей процес. Україна тішиться з цього", - сказав міністр.