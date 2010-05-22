Грищенко: у зближенні Росії та Польщі немає загрози для України

16:29, 22 травня 2010
Світ
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"Україна тішиться з цього"

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не бачить у потеплінні відносин між Польщею та Росією загрози для України.

Про це він сказав в інтерв`ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

"Обидві держави є нашими стратегічними партнерами. Приязні відносини між ними не лякають нас, а навпаки - відповідають національним інтересам України", - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО зауважив, що держави починають міняти політику конфронтації на діалог, навівши приклад "перезавантаження" відносин між США і Росією.

"Покращення польсько-російського діалогу вписується у цей процес. Україна тішиться з цього", - сказав міністр.

 

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