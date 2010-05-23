У Китаї вантажівка врізалася в автобус: загинули більш як 30 людей

На північному сході Китаю вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом.

У результаті загинули 32 людини, 21 дістала поранення, передає ІТАР-ТАСС.

Повідомляється, що вантажівка вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з далекомагістральним пасажирським автобусом, після чого виникла пожежа. В результаті загинули три людини, які перебували в кабіні вантажівки, і 28 пасажирів автобуса. Ще 21 людину з різними пораненнями відправлено до лікарні.