У Китаї вантажівка врізалася в автобус: загинули більш як 30 людей
11:08, 23 травня 2010Світ
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Машини загорілися
На північному сході Китаю вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом.
У результаті загинули 32 людини, 21 дістала поранення, передає ІТАР-ТАСС.
Повідомляється, що вантажівка вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з далекомагістральним пасажирським автобусом, після чого виникла пожежа. В результаті загинули три людини, які перебували в кабіні вантажівки, і 28 пасажирів автобуса. Ще 21 людину з різними пораненнями відправлено до лікарні.
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