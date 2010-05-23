Слідчі провели додатковий огляд місця катастрофи літака Качинського

Російські й польські слідчі провели додатковий огляд місця катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті при прокуратурі РФ.

«Слідчими Слідчого комітету в рамках розслідування кримінальної справи за фактом падіння під Смоленськом літака Президента Польщі було проведено додатковий огляд місця події, в якому взяли участь заступник головного військового прокурора Польщі, представник поліції і співробітники Посольства Республіки Польща», - говориться в повідомленні.

Під час проведеної слідчої дії за участю співробітників управлінь МВС і МНС Росії по Смоленській області, фрагментів людських тіл, частин літака, особистих речей загиблих, інших предметів, що мають значення для справи, не виявлено.

Будь-яких заяв, зауважень і доповнень від польської сторони після закінчення огляду не надійшло, що зафіксоване в протоколі огляду місця події.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня літак Президента Польщі Леха Качинського, на борту якого було 96 чоловік, розбився під час заходження на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.

Л.Качинський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь в траурних заходах з нагоди 70-х роковин Катиньської трагедії.