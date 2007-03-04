Саакашвілі вважає парламентські вибори в Абхазії «черговим беззаконням»

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ називає парламентські вибори в Абхазії «черговим беззаконням».

Як передає РІА «Новости», про це він сказав сьогодні, виступаючи перед військовими на військовій базі, що будується в регіоні Шида Картлі.

М.СААКАШВІЛІ також зазначив, що міжнародне співтовариство не допустить "спроби узаконити беззаконня".

За словами М.СААКАШВІЛІ, до початку громадянської війни в Абхазії проживало майже 530 тисяч чоловік.

"Внаслідок кровопролитної громадянської війни в 1992-1993 роках звідти було вигнано понад 400 тисяч чоловік. Зараз там проживає не більше 100 тисяч чоловік. У цих умовах будь-яка спроба узаконити беззаконня, приречена на провал", - сказав Президент Грузії.

Він також підкреслив, що нове покоління грузин хоче примирення з абхазькими однолітками і розпочати відносини з ними з чистого листа.

"Абхазькі сепаратисти сподівалися, що виросте нове покоління грузин і забуде про Абхазію. Але це не так. У Грузії виросло нове покоління грузин, яке ніколи не змириться з беззаконням і несправедливістю. Нове покоління грузин не хоче помсти, а хоче примирення і початку відносин з чистого листа", - сказав М.СААКАШВІЛІ

При цьому Президент Грузії підкреслив, що це примирення не з позиції приниженого народу, а "з позиції сильної країни, що розвивається".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в невизнаній Республіці Абхазія розпочалися вибори до парламенту - Народних Зборів. Парламент складається з 35 депутатів. За даними Центральної виборчої комісії, на ці місця балотуються 108 кандидатів.