У британських підлітків візьмуть відбитки пальців

У британських дітей віком від 11 до 16 років знімуть відбитки пальців, які зберігатимуться в секретній базі даних.

Як повідомляє “Sunday Times”, інформація про це міститься у внутрішніх документах Вайт-холлу.

Інформація про плани міністерства внутрішніх справ торкається проведення масової дактилоскопії, починаючи з 2010 року. Вона в першу чергу торкнеться 295.000 молодих людей, які звернуться за отриманням паспорта.

МВС Великобританії розраховує, що вже до 2011 року влада матиме в своєму розпорядженні відбитки пальців та інші антропометричні дані 545.000 дітей віком 11 років і старших. З 2014 року щорічно цю процедуру проходитимуть 495.000 осіб.

Одержані відбитки зберігатимуться в тій же базі даних, що використовується зараз імміграційною службою Великобританії.

Відповідно до нових правила отримання паспорта і посвідчення особи кожна людина старша 16 років, яка звернулася за отриманням документа, залишить низку особистих характеристик, зокрема свої відбитки пальців, а також скановані дані з обличчя та райдужної оболонки ока. З початку наступного року вестиметься Національний реєстраційний реєстр.

З жовтня 2009 року посвідчення особи внутрішнього користування видаватимуться разом з новими паспортами.

У документах Вайт-холла також мовиться про те, що новий паспорт цього року знов подорожчає. Якщо міністерство внутрішніх справ не зможе одержати додаткового фінансування, то з жовтня 2007 року паспорт подорожчає на 10 фунтів стерлінгів і коштуватиме 76 фунтів, зазначає MIGnews.