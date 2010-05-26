Янукович привітав Саакашвілі
20:47, 26 травня 2010Світ
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З нагоди національного свята
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ з нагоди національного свята – Дня незалежності Грузії.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України, у вітанні йдеться: “Ваше Високоповажносте, від імені народу України та від себе особисто вітаю Вас із національним святом – Днем незалежності Грузії”.
В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що “традиційно теплі й дружні українсько-грузинські відносини будуть і надалі поглиблюватися та розвиватися на благо народів України та Грузії”.
Він побажав М.СААКАШВІЛІ “міцного здоров`я, успіхів у відповідальній державній діяльності, а грузинському народові – миру та благополуччя”.
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