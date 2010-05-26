Янукович привітав Саакашвілі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ з нагоди національного свята – Дня незалежності Грузії.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України, у вітанні йдеться: “Ваше Високоповажносте, від імені народу України та від себе особисто вітаю Вас із національним святом – Днем незалежності Грузії”.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що “традиційно теплі й дружні українсько-грузинські відносини будуть і надалі поглиблюватися та розвиватися на благо народів України та Грузії”.

Він побажав М.СААКАШВІЛІ “міцного здоров`я, успіхів у відповідальній державній діяльності, а грузинському народові – миру та благополуччя”.