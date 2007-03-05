Торгівля людьми як питання зовнішньої політики. Брифінг у МЗС

11-00 - У Міністерстві закордонних справ України відбудеться брифінг речника МЗС, присвячений актуальним питанням зовнішньої політики України. Участь у брифінгу візьме також Координатор Програм з протидії торгівлі людьми Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Фредрік Ларссон, який представить результати дослідження щодо торгівлі людьми в Україні (Михайлівська пл., 1).