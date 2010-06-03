Іран переводить валютні резерви з євро в долари

Центральний банк Ірану реалізує нову економічну стратегію, яка полягає в переведенні іранських валютних резервів у розмірі 45 мільярдів євро в долари і золото, повідомляє в середу іранський телеканал Прес-ТБ.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал, нова політика іранського центробанку виникла на тлі погіршення економічної ситуації в Європі, а саме в Греції, яка стала каталізатором європейської боргової кризи, викликавши різке зниження курсу єдиної європейської валюти на світовому ринку.

Тим часом, щоденне іранське видання "Джаме джам" з посиланням на свої джерела повідомило, що реалізація нової економічної стратегії центробанку повинна здійснюватися в три етапи, перший з яких вже почався. Деталі цієї стратегії не уточнюються.

Як повідомляє телеканал, країни Перської затоки також ухвалили перевести свої валютні резерви з євро в долари і золоті злитки.