Памела Андерсон написала лист Путіну

Зірка американського серіалу "Рятувальники Малібу" і захисниця тварин Памела Андерсон звернулася до прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна з проханням заборонити імпорт до Росії шкіри канадських тюленів.

"Мої друзі з товариства захисту тварин "Люди за етичне ставлення до тварин" (PETA) були раді бачити недавні кадри, що демонструють Вашу любов до тварин. Оскільки Ви вже заборонили забій дитинчат тюленів на території Росії, я пишу вам для того, щоб попросити також заборонити імпорт шкіри тюленів з моєї рідної Канади, де майже всі вбиті тюлені - не старші за три місяці", - йдеться в листі Андерсон російському прем`єрові, текст якого передала в РІА “Новости” представниця PETA.

На думку активістки, заборона імпорту шкіри і хутра канадських тюленів відповідатиме світовій тенденції.

"США, Євросоюз і Мексика заборонили імпорт шкіри тюленів, а світові лідери, такі, як президент Барак Обама і Далай-Лама, висловлювалися на захист тюленів. PETA зібрала більше 50 тисяч підписів під петицією, яку я доставила раніше цього року до Канади і яка закликає покласти край щорічному вбивству тюленів", - наголошується в документі.