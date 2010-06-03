Католицькому єпископу перерізали горло в саду його будинку в Туреччині

У Туреччині 3 червня убито єпископа Римсько-католицької церкви, апостольського вікарія Анатолії і голову Конференції католицьких єпископів Туреччини Луїджі Падовезе (Luigi Padovese). Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на місцеві ЗМІ.

Єпископуі перерізали горло в саду його будинку неподалік міста Іскендерун в провінції Хатай. За інформацією агентства, священнослужитель помер дорогою в лікарню.

За підозрою у вбивстві затриманий водій і охоронець єпископа, 26-річний Мурат Алтун (Murat Altun). При затриманні у нього був виявлений ніж. Як зазначає телеканал NTV, Алтун був навернений у католицтво. Турецька влада виключає політичні мотиви нападу.

За словами помічниці Падовезе, сестри Елеонори дель Стенфано, Алтун був схильний до депресій і єпископ "намагався допомогти" йому. Губернатор провінції Хатай Селалеттін Лекесиз (Celalettin Lekesiz) у свою чергу заявив, що підозрюваний в травні проходив курс психологічної допомоги в місцевій лікарні.