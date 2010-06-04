Хілларі Клінтон відвідає Україну

Державний секретар США Хілларі КЛІНТОН 4-5 липня відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

За даними МЗС, сьогодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з Х.КЛІНТОН, під час якої Держсекретар США підтвердила свій намір відвідати Україну з офіційним візитом 4-5 липня ц.р.

В рамках візиту відбудуться її зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, главою українського МЗС та іншими високими посадовцями Української держави, зазначається в повідомленні.

У ході розмови керівники зовнішньополітичних відомств також відзначили обопільний інтерес до поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США. Вони також обговорили стан і перспективи співробітництва між двома країнами та найбільш актуальні питання міжнародного порядку денного.