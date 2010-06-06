Янукович у Греції зважає на наслідки світової кризи

Президенти України і Греції Віктор ЯНУКОВИЧ та Каролос ПАПУЛЬЯС обговорили актуальні питання розвитку співробітництва двох країн в умовах економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч глав держав відбулась сьогодні в Афінах.

«Україна зацікавлена у розширенні двостороннього торговельно-економічного співробітництва», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що Греція є важливим партнером України.

Водночас, за словами Президента України, на сучасному етапі співробітництва між державами слід зважати і на негативні наслідки світової економічної кризи, для подолання яких необхідно докладати зусилля.

В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що для України є корисним досвід Греції з підготовки до проведення Олімпійських ігор в Афінах у 2004 році, щоб застосувати його для підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У свою чергу Президент Греції відзначив позитивне ставлення української влади до проблем грецької діаспори в Україні. К.ПАПУЛЬЯС переконаний, це також сприяє зміцненню дружніх партнерських відносин двох держав.