Вартові ісламської революції готові охороняти "флотилії свободи"

Іранський Корпус вартових ісламської революції запропонував свої послуги з охорони майбутніх "флотилій свободи", що прориваються через блокаду Ізраїлю до сектора Газа. Про це 6 червня повідомляє AFP з посиланням на іранське новинне агентство Mehr.

Як заявив агентству співрозмовник, близький до командування елітного підрозділу, морські сили КВІР "готові супроводжувати судна з гуманітарними вантажами для гноблених мешканців Гази", якщо такий наказ віддасть аятолла Алі Хаменєї.