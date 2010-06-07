Вартові ісламської революції готові охороняти "флотилії свободи"
01:02, 07 червня 2010Світ
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Якщо такий наказ віддасть аятолла
Іранський Корпус вартових ісламської революції запропонував свої послуги з охорони майбутніх "флотилій свободи", що прориваються через блокаду Ізраїлю до сектора Газа. Про це 6 червня повідомляє AFP з посиланням на іранське новинне агентство Mehr.
Як заявив агентству співрозмовник, близький до командування елітного підрозділу, морські сили КВІР "готові супроводжувати судна з гуманітарними вантажами для гноблених мешканців Гази", якщо такий наказ віддасть аятолла Алі Хаменєї.
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