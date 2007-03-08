МАГАТЕ скасувала половину проектів ядерної кооперації з Іраном

Представники 35 держав-членів Ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні прийняли рішення згорнути половину проектів з надання технічної допомоги Ірану.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в МАГАТЕ, з 55 проектів з кооперації в ядерній галузі з Тегераном частково або повністю припинені 23.

Таке рішення учасники сесії Ради управляючих МАГАТЕ, що проходить у Віденському міжнародному центрі, прийняли у світлі схвалених 23 грудня 2006 року Радою Безпеки ООН санкцій щодо Ірану з метою перешкодити розвитку військових ядерних програм, підкреслив співрозмовник агентства.

"Рішення про часткове згортання кооперації з Тегераном було очікуваним і прийнято консенсусом. Подібний захід було рекомендовано генеральним директором МАГАТЕ Мохаммедом ель-БАРАДЕЇ", - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2006 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію про введення санкцій проти військових ядерних програм Ірану.

12 лютого ц.р. Рада міністрів із загальних питань і зовнішніх відносин ЄС ухвалила політичне рішення щодо введення санкцій проти Ірану, сформулювавши загальну позицію в рамках виконання резолюції Ради безпеки ООН.