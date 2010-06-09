Експерти знають другого стороннього в кабіні загиблого Ту-154

00:01, 09 червня 2010
Світ
3195 0

Голос зафіксовано аварійним самописцем

Встановлено особу другої сторонньої людини, яка перебувала в кабіні літака Президента Польщі Леха Качинського, що розбився 10 квітня

Про це УНІАН повідомили Міждержавному авіаційному комітеті (МАК).

Зокрема, МАК повідомляє про виконання робіт «з порівняльного аудитивно-лінгвістичного і фонетико-спектрального аналізу двох фраз раніше непізнаного голосу людини, яка не є членом екіпажу, і аудіозапису зразка мови можливої людини, представленого польською стороною».

«Встановлено (ідентифіковано) другу конкретну особу, яка не є членом екіпажа, якій належать голос і мова, фрази якого зафіксовано аварійним бортовим самописцем і наведено в транскрипції переговорів», - говориться в повідомленні.

Водночас МАК не називає ім`я цієї людини.

Зазначається, що тривають роботи з дослідження фонограм запису переговорів у кабіні екіпажа, зафіксованих звуковим аварійним самописцем, з метою ідентифікації непізнаних голосів.

За інформацією МАК, дослідження проводяться спільно з експертами організації, що спеціалізується на виконанні фоноскопічних і фонографічних експертиз і досліджень. Кваліфікація експертів організації підтверджена сертифікатами Державної Установи Російський Федеральний Центр судової експертизи при Міністерстві юстиції Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА повідомила, що в кабіні польського Ту-154, який розбився під Смоленськом, були сторонні люди.

Польське агентство РАР повідомило з посиланням на джерело, що одним із двох чоловік, які заходили в кабіну пілотів, був командувач ВПС Анджей Блазік. Водночас співрозмовник сказав, що голос другої людини не належить директорові дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ Маріушу Казані.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter