Експерти знають другого стороннього в кабіні загиблого Ту-154

Встановлено особу другої сторонньої людини, яка перебувала в кабіні літака Президента Польщі Леха Качинського, що розбився 10 квітня

Про це УНІАН повідомили Міждержавному авіаційному комітеті (МАК).

Зокрема, МАК повідомляє про виконання робіт «з порівняльного аудитивно-лінгвістичного і фонетико-спектрального аналізу двох фраз раніше непізнаного голосу людини, яка не є членом екіпажу, і аудіозапису зразка мови можливої людини, представленого польською стороною».

«Встановлено (ідентифіковано) другу конкретну особу, яка не є членом екіпажа, якій належать голос і мова, фрази якого зафіксовано аварійним бортовим самописцем і наведено в транскрипції переговорів», - говориться в повідомленні.

Водночас МАК не називає ім`я цієї людини.

Зазначається, що тривають роботи з дослідження фонограм запису переговорів у кабіні екіпажа, зафіксованих звуковим аварійним самописцем, з метою ідентифікації непізнаних голосів.

За інформацією МАК, дослідження проводяться спільно з експертами організації, що спеціалізується на виконанні фоноскопічних і фонографічних експертиз і досліджень. Кваліфікація експертів організації підтверджена сертифікатами Державної Установи Російський Федеральний Центр судової експертизи при Міністерстві юстиції Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА повідомила, що в кабіні польського Ту-154, який розбився під Смоленськом, були сторонні люди.

Польське агентство РАР повідомило з посиланням на джерело, що одним із двох чоловік, які заходили в кабіну пілотів, був командувач ВПС Анджей Блазік. Водночас співрозмовник сказав, що голос другої людини не належить директорові дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ Маріушу Казані.