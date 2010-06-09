Варшава знову під загрозою затоплення

У Польщі за останні дні зливи знову викликали повінь.

"Вал Завадовський на Віслі почав протікати на ділянці в один кілометр", - повідомив журналістам представник пожежної варти Варшави Артур Лауди.

"Вал протікає між вулицями Коженна і Спіральна. Земляний вал терміново зміцнюють мішками з піском, щоб не допустити його прориву потужним потоком води. У роботах беруть участь рятувальники, військові і ув’язнені. Поки немає рішення про евакуацію населення", - передає його слова кореспондент РІА “Новости”.

Рівень води у Віслі стрімко підвищується. На 23.00 за місцевим часом цей показник склав 7,46 метра, що на 0,96 метра перевищує так званий "рівень тривоги" в 6,5 метра.

За останніми даними Інституту метеорології і водного господарства, протягом кількох годин до Варшави прийде "кульмінаційна хвиля", тоді рівень води у Віслі підвищиться до 7,7 метра.

У небезпечну зону прибула мер Варшави Ханна Гронкевич-вальтц.

Крім того, через загрозу затоплення опівночі був повністю закритий для транспорту Медзешинський Вал - одна з головних транспортних артерій столиці Польщі.