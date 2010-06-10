Кандидати на місце лідера лейбористів подали заявки

Лейбористська партія Великобританії оголосила про закриття прийому заявок від кандидатів на посаду нового лідера, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Колишній голова лейбористів Гордон Браун склав з себе повноваження близько місяця тому після загальних виборів.

На місце нового лідера претендують п`ятеро кандидатів. Серед них колишній глава британського МЗС Девід Мілібенд і його рідний брат Едвард, у минулому міністр у справах довкілля.

Переможець буде обраний парламентаріями-лейбористами, членами партії і представниками профспілок.

Результати будуть оголошені у вересні цього року.