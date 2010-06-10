Кандидати на місце лідера лейбористів подали заявки
02:36, 10 червня 2010Світ
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Результати будуть оголошені у вересні
Лейбористська партія Великобританії оголосила про закриття прийому заявок від кандидатів на посаду нового лідера, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Колишній голова лейбористів Гордон Браун склав з себе повноваження близько місяця тому після загальних виборів.
На місце нового лідера претендують п`ятеро кандидатів. Серед них колишній глава британського МЗС Девід Мілібенд і його рідний брат Едвард, у минулому міністр у справах довкілля.
Переможець буде обраний парламентаріями-лейбористами, членами партії і представниками профспілок.
Результати будуть оголошені у вересні цього року.
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