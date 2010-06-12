Кількість загиблих у безпорядках у Киргизії сягнула 49

В Ошській області Киргизії на 8.00 за місцевим часом 12 червня кількість загиблих у безпорядках досягла 49 людей.

Про це повідомляє Газета Ru з посиланням на дані Мінохоронздоров`я Киргизії.

Загалом по допомогу звернулися що 654 постраждалих, з них 423 госпіталізовані, 182 - одержали амбулаторну допомогу.

Зі свого боку головний лікар Ошської обласної лікарні Шайирбек СУЛАЙМАНОВ розповів, що минулої ночі помер один з тяжкопоранених у нічних зіткненнях.

«Загалом у клініці зараз перебуває 131 поранений, близько 60% з них - важкі», - відзначив він. За його словами, сьогодні під ранок надійшло двоє постраждалих, які одержали вогнепальні поранення в центрі міста, один з них помер.