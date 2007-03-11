В Іспанії згадували загиблих у терактах 11 березня 2004 року (фото)

В Іспанії сьогодні вшанували пам`ять загиблих в терактах 11 березня 2004 року.

Як передає MIGnews, перед мадридською залізничною станцією Аточа король Іспанії ХУАН КАРЛОС і королева СОФІЯ відкрили меморіал пам`яті жертвам серії влаштованих терористами вибухів. Тоді загинула 191 особа, понад півтори тисячі дістали поранення. Пам`ятник має вигляд мерехтливого циліндра зі скла.

Церемонія відбулася менш ніж за місяць після того, як 29 підозрюваних постали перед судом по звинуваченню в здійсненні цього жахливого лиходійства.

Цього недільного ранку родичі жертв і потерпілі схилили голови в мовчанні, поки король покладав вінок до підніжжя 11 метрової башти. Висота монумента вказує на дату, коли сталася жахлива трагедія.