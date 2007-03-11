В Іспанії згадували загиблих у терактах 11 березня 2004 року (фото)
18:39, 11 березня 2007Світ
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Тоді загинула 191 особа
|Фото Reuters/Yahoo!
Як передає MIGnews, перед мадридською залізничною станцією Аточа король Іспанії ХУАН КАРЛОС і королева СОФІЯ відкрили меморіал пам`яті жертвам серії влаштованих терористами вибухів. Тоді загинула 191 особа, понад півтори тисячі дістали поранення. Пам`ятник має вигляд мерехтливого циліндра зі скла.
Церемонія відбулася менш ніж за місяць після того, як 29 підозрюваних постали перед судом по звинуваченню в здійсненні цього жахливого лиходійства.
Цього недільного ранку родичі жертв і потерпілі схилили голови в мовчанні, поки король покладав вінок до підніжжя 11 метрової башти. Висота монумента вказує на дату, коли сталася жахлива трагедія.
|Фото АР
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