У США в статую Христа вдарила блискавка
08:59, 16 червня 2010Світ
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«Ісус оголошує тачдаун»
В американському штаті Огайо блискавка вдарила в 20-метрову статую Ісуса Христа, внаслідок чого статуя загорілася і впала, повідомляє Associated Press.
Статую під назвою «Цар царів» 19,8 метра заввишки і 12 метрів шириною побудували у дворі церкви в місті Монро на півночі від Цинциннаті в 2004 році. Статуя зображала Христа до пояса з піднятими руками. Як пише видання, оскільки жест Христа нагадував жест арбітра американського футболу, статуя одержала серед місцевого населення альтернативну назву «Ісус оголошує тачдаун».
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