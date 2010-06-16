У США в статую Христа вдарила блискавка

В американському штаті Огайо блискавка вдарила в 20-метрову статую Ісуса Христа, внаслідок чого статуя загорілася і впала, повідомляє Associated Press.

Статую під назвою «Цар царів» 19,8 метра заввишки і 12 метрів шириною побудували у дворі церкви в місті Монро на півночі від Цинциннаті в 2004 році. Статуя зображала Христа до пояса з піднятими руками. Як пише видання, оскільки жест Христа нагадував жест арбітра американського футболу, статуя одержала серед місцевого населення альтернативну назву «Ісус оголошує тачдаун».

Газета.ру