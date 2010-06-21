Збірна Франції завдає мільйонних збитків спонсорам

Невдалий виступ збірної Франції на Чемпіонаті світу з футболу, де команда наразі не виграла жодної зустрічі, загрожує команді не тільки гнівом уболівальників, повідомляє радіостанція "Маяк". За оцінками економічних фахівців, це стане і справжньою фінансовою поразкою збірної Франції, водночас завдаючи удару по її спонсорах і тих фірмах, які використовують футбол як засіб здобуття надприбутків.

Лідер списку постраждалих уже визначився. Це по-перше, приватний канал французького телебачення ТФ-1, який володіє ексклюзивними правами на трансляцію матчів ЧС-2010.

Остання невдала гра французької збірної вже викликала значне зниження котирувань акцій ТФ-1 на паризькій біржі. Не таємниця, що трансляція матчів - найважливіше джерело фінансових надходжень телекомпанії від проданого під рекламу ефірного часу. Тепер ці доходи явно підуть на спад, не дозволивши телеканалові окупити витрати.

За права на трансляції матчів у Франції ТФ-1 заплатила організаторам чемпіонату 120 мільйонів євро. З урахуванням придбання субліцензій іншими телеканалами, ТФ-1 вдалося на даний момент звести свої витрати до 87 мільйонів євро. Станція мала намір продавати право на разовий показ одного рекламного ролика під час матчів плей-офф за участю французької збірної за 300 тисяч євро. Абсолютно незрозуміло, чи вдасться їй зберегти такий високий тариф.

Заступник директора рекламного відділу ТФ-1 Лоран Бліо на даний момент заперечує, що невихід французької збірної до плей-офф серйозно вплине на доходи від розміщення реклами. Ряд економічних експертів дотримується у Франції абсолютно іншої думки.

До збитків, викликаних невдачами підопічних Раймона Доменека, готується і компанія "Адідас". За даними директора маркетингового агентства "Спортлаб" Жиля Дюма, у цієї компанії тепер різко знизяться доходи від продажу дорогих футболок з іменами французьких гравців. В результаті не менше 200-300 тисяч одиниць цієї продукції залишаться на полицях магазинів і на складах.