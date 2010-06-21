Посол Великобританії побачив, що Україна зробила «гарний крок уперед»

Судова реформа є підгрунтям для інтеграції України у Європейський Союз, заявив посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР під час зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, Л.ТЕРНЕР підкреслив, що Лондон з увагою спостерігає за кроками, які здійснює Київ у рамках судової реформи, ініційованої Президентом України, оскільки для Великої Британії Україна є важливою європейською країною.

Дипломат також наголосив, що Велика Британія висловлює задоволення тим, що при роботі над проектом судової реформи Україною було враховано рекомендації Венеціанської комісії. "Це дуже гарний крок уперед. Велика Британія вітає інтенсивний діалог між Україною та Венеціанською комісією", - зазначив посол.

У свою чергу О.ЛАВРИНОВИЧ запевнив, що на сьогодні в Україні ведеться реальна робота в напрямку забезпечення європейських стандартів.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що на сьогодні немає жодного сегменту в українському суспільстві, який би заперечував необхідність реформування судової системи. "Судова система є найпроблемнішою ланкою в державній владі", - зауважив він.

Міністр поінформував британського дипломата про те, що нова влада максимально сконцентрувала зусилля для реформування судової системи в країні. Ця реформа, наголосив він, стане суттєвим кроком загального реформування державного управління, ініційованого Президентом України.