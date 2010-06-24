МЗС: на затриманому у Кіпрі судні Santiago - 8 українців
Під митним арештом
Серед членів екіпажу затриманого на Кіпрі німецького суховантажного судна Santiago восьмеро громадян України.
Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.
За його словами, у компетентних органів Кіпру немає претензій до членів екіпажу - українських громадян. Вони забезпечені питною водою і харчуванням. Судно перебуває під митним арештом.
Посольство України на Кіпрі контролює ситуацію.
Як раніше повідомляв УНІАН, серед членів екіпажу судна п’ятеро українців.
Судно Santiago з військовим вантажем затримане за підозрою у тому, що вантаж призначений для регіону Дарфур у Судані. Як відомо, щодо цієї країни діє ембарго ООН на поставки зброї.
Судно йшло під прапором Антігуа, оператор і власник - німецька Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG.
Судно стоїть на рейді Лімассол, рейс почався у Норвегії, судно також заходило до Англії і Гібралтара. Після Судану судно, вантаж якого складається з вибухових речовин і танків, мало прямувати до Сінгапура.
11 червня Santiago зайшов на Кіпр для бункерування. Для огляду його хотіли ввести у порт і поставити до причалу, але через вибухові речовини відмовилися і залишили на рейді.
22 червня влада Кіпру офіційно повідомила про затримання Santiago.