МЗС: на затриманому у Кіпрі судні Santiago - 8 українців

Серед членів екіпажу затриманого на Кіпрі німецького суховантажного судна Santiago восьмеро громадян України.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, у компетентних органів Кіпру немає претензій до членів екіпажу - українських громадян. Вони забезпечені питною водою і харчуванням. Судно перебуває під митним арештом.

Посольство України на Кіпрі контролює ситуацію.

Як раніше повідомляв УНІАН, серед членів екіпажу судна п’ятеро українців.

Судно Santiago з військовим вантажем затримане за підозрою у тому, що вантаж призначений для регіону Дарфур у Судані. Як відомо, щодо цієї країни діє ембарго ООН на поставки зброї.

Судно йшло під прапором Антігуа, оператор і власник - німецька Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG.

Судно стоїть на рейді Лімассол, рейс почався у Норвегії, судно також заходило до Англії і Гібралтара. Після Судану судно, вантаж якого складається з вибухових речовин і танків, мало прямувати до Сінгапура.

11 червня Santiago зайшов на Кіпр для бункерування. Для огляду його хотіли ввести у порт і поставити до причалу, але через вибухові речовини відмовилися і залишили на рейді.

22 червня влада Кіпру офіційно повідомила про затримання Santiago.