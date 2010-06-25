Чиновник, рятуючись від ФСБ, викинув на дорогу 10-мільйонний хабар (фото)

У Москві за підозрою в отриманні хабара затримали чиновників Росриболовства: начальника відділу державного контролю, нагляду й охорони водно-біологічних ресурсів цього управління Романа Постникова і його заступника Бориса Симонова, пише Newsru.

Симонов, намагаючись позбутися доказів, розсипав на Варшавському шосе в Москві хабар у розмірі 10 мільйонів рублів.

За попередніми даними слідства, Постников і Симонов вимагали 10 млн. рублів у бізнесменів за переоформлення заднім числом договорів про оренду п`яти водоймищ. За даними слідства, операцію затримання підозрюваних проводили в двох точках міста. В одній з них був затриманий Роман Постников після дзвінка від свого заступника, в якому той повідомив про отримання грошей.

За даними розслідування, хабар Симонов одержав у четвер близько 19:00 на Варшавському шосе. Він повідомив про це Постникову телефоном. У цей же час в обумовленому місці необхідні документи мав передати бізнесменам Постников, проте він також був затриманий.

Як тільки Симонов зрозумів, що його переслідує ФСБ, він спробував зникнути і викинув одержані гроші у вікно свого автомобіля Cadillac Escalade. Після цього автомобіль чиновника потрапив у ДТП, і Симонова затримали міліціонери. Місце інциденту на Варшавському шосе було відразу ж оточене міліцією. Оперативники і слідчі зібрали купюри, що розлетілися на кілька десятків метрів по шосе.

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