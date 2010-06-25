Держсекретар США їде до Києва

Держсекретар США Хілларі Клінтон відвідає Україну, Польщу, Азербайджан, Вірменію і Грузію з 1 по 5 липня.

"Клінтон з 1 по 5 липня вирушає в поїздку, впродовж якої відвідає Київ, Краків, Баку, Єреван і Тбілісі. В українській столиці держсекретар візьме участь у другій зустрічі комісії із стратегічного партнерства за участю українських офіційних осіб, зокрема президента країни і голови МЗС України. Також Клінтон проведе зустріч з представниками громадянського суспільства і незалежних ЗМІ", - йдеться в повідомленні держдепартаменту.

У Кракові запланована участь Клінтон у святкуванні 10-ї рІчниці "Співтовариства демократій" - організації, заснованої екс-держсекретарем США Мадлен Олбрайт спільно з польськими представниками. Держсекретар також проведе зустріч з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

"Поїздка керівника держдепартаменту продовжиться в Азербайджані, Вірменії і Грузії, де вона обговорить питання двосторонніх відносин, миру і стабільності з представниками керівництва цих країн, а також зустрінеться з лідерами громадянського суспільства", - наголошується в повідомленні.