Клінтон поставила Росію в ряд із Зімбабве та Іраном

Авторитарні уряди в усьому світы – зокрема, влада Росії - затискають у "сталевих лещатах" громадянських активістів, які прагнуть розвитку демократії, повідомляє Радіо "Свобода".

Про це заявила держсекретар США Хілларі Клінтон у Кракові, де вона взяла участь у святкуванні 10-річчя "Співтовариства демократій". Ця організація об`єднує країни, які прагнуть зміцнення демократії в світі.

Крім Росії, до держав, де влада переслідує неурядові організації, Клінтон віднесла такі країни, як Китай, Зімбабве, Єгипет, Іран, Венесуелу.