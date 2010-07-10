Російський полковник, вийшовши з ув'язнення, повернувся додому в США

Одна з помилуваних президентом РФ росіян, на яких США обміняли десятьох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ, - колишній співробітник спецслужб Олександр Запорізький - житиме, швидше за все, в своєму будинку в містечку Кокисвілл в штаті Меріленд, повідомив американський телеканал CBS.

"Колишній російський полковник, один з чотирьох шпигунів, звільнених з російських в`язниць, колись жив у Балтіморі, і в нього досі є заміський будинок", - повідомляє телеканал.

За даними CBS, деякі жителі Кокисвілла припускали, що їх сусід може бути звільнений у рамках найбільшого з радянських часів шпигунського обміну, і дуже сподівалися побачити його ім`я в списку звільнених. "Я вважаю його американським героєм, а не шпигуном", - поділився з журналістами один із сусідів Запорізького.

За непідтвердженими даними, вартість будинку Запорізького становила 980 тисяч доларів. Запорізький, за твердженнями американських ЗМІ, придбав його 1999 року.

Як стверджує CBS, в будинку живе один із синів Запорізького. У самого Запорізького, як повідомляють ЗМІ, є посвідка на проживання в США. Держдепартамент США у п`ятницю не відповів на запитання РІА "Новости" щодо американського громадянства звільнених "по обміну".