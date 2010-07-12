Затримано 6 жінок, яких готували до терактів у Росії

У Дагестані затримано шість жінок у віці від 15 до 29 років, яких готували до здійснення терактів у Росії. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ.

За даними комітету, операція із затримання шістьох жінок, а також двох чоловіків, які підозрюються в підготовці терактів, проводилася в Махачкалі протягом останніх кількох днів.

Дві з шістьох затриманих жінок раніше притягалися до кримінальної відповідальності за зберігання зброї і вважалися безвісти зниклими; четверо - вдови загиблих раніше бойовиків.

Один із затриманих чоловіків, за даними НАК, супроводжував до Москви смертниць, які вчинили наприкінці березня теракти в Московському метрополітені.