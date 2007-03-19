Вибух на шахті в Кузбасі: 25 загиблих

У Кемеровській області Росії в шахті "Ульянівська" стався вибух, внаслідок якого загинули 25 чоловік. Про це РБК повідомили в місцевому управлінні МНС. Поки що не відомо, чи є під землею ще загиблі.

Як повідомили в прес-службі обласної адміністрації, аварія сталася в результаті вибуху метану.

За уточненими даними, 88 шахтарів виведені на поверхню, у п`ятьох з них - травми різного ступеня тяжкості. У шахті на момент вибуху перебувало 186 чоловік.

На місці аварії працюють 12 відділень рятувальників з Кемерово і Новокузнецька. Створено оперативний штаб з ліквідації аварії, який очолив губернатор області Аман ТУЛЄЄВ, який в даний час направляється до місця події.

Крім того, як повідомляється, на місце події вилетять міністр РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Сергій ШОЙГУ і оперативна група МНС РФ, до якої увійдуть психологи.