Конституційний суд назвав 12 кандидатів у президенти (список)

Конституційний суд Франції назвав імена 12 кандидатів у президенти країни. Крісло президента Франції на виборах 22 квітня 2007 року виборюватимуть представниця соціалістів Сегулен Руаяль, лідер "Союзу за французьку демократію" Франсуа Байру, а також міністр внутрішніх справ Ніколя Саркозі та інші політики, яким вдалося заручитися підтримкою п`ятисот голів французьких муніципалітетів, повідомляє AFP.

Крім Руаяль, Саркозі та Байру, в квітневих виборах візьме участь Жан-Марі Ле Пен, глава ультраправого "Національного фронту", що поступився Жаку Шираку в другому турі виборів 2002 року. Ле Пен встиг зібрати 500 підписів, необхідних для участі в президентських виборах, лише за два дні до закінчення часу на подання заявки. Раніше повідомлялося, що список осіб, які підтримали Ле Пена, був вкрадений невідомим хакером, що поставило передвиборну кампанію політика під загрозу.

Конкуренцію Ле Пенові складуть опозиціонери: голова комуністичної революційної ліги (LCR) Олів`є Безансено (Olivier Besancenot), колись головний французький антиглобаліст Жозе Бове (Jose Bove), комуніст Марі-Жорж Бюффе (Marie-George Buffet), троцкістка Арлетт Лагійєр (Arlette Laguiller) і Жерар Шиварді (Gerard Schivardi) з Робітничої партії, а також колишній міністр охорони довкілля Франції Домінік Вуане (Dominique Voynet). Також кандидатами на президентство є Філіп де Вільє (Philippe de Villiers) з національного Руху за Францію і Фредерік Ніу (Frederic Nihous) з партії Полювання, риболовлі, природи та традицій.

Лента.ру