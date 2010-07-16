У Вашингтоні землетрус рекордної сили

Поблизу столиці США Вашингтона, округ Колумбія, зафіксовано землетрус з рекордною для цього району магнітудою 3,6, пише Лента.ру з посиланням на AFP.

Епіцентр землетрусу був за 35 кілометрів на північний захід від Вашингтона на території штату Меріленд. Підземні поштовхи були відчутні в багатьох районах столиці, у тому числі й у Білому домі. Тим часом президент США Барак Обама зазначив, що у момент землетрусу спав і нічого не відчув.

Попередній рекордний землетрус у Вашингтоні був зафіксований 1990 року, його магнітуда склала 2,6, повідомляє NBC. Землетруси такої сили практично не помітні в повсякденному житті. Підземні коливання магнітудою від трьох до чотирьох відчутні переважно тільки в будівлях і можуть спровокувати незначний рух предметів.