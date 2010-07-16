Лукашенко: мета Росії - залякувати своїх партнерів

У п`ятницю президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав з робочою поїздкою до Гомельської області, де розповів журналістам, що він думає про Митний союз, "антибілоруську пропаганду" і відносин з Грузією.

Зокрема, О.Лукашенко заявив, що Москві не потрібний Митний союз, оскільки пріоритетною для неї є співпраця з США, Євросоюзом, країнами Азіатсько-тихоокеанського регіону і лише потім з країнами СНД.

Білоруський президент розповів, що на одній із зустрічей з Дмитром Медведєвим запитав голову російської держави, для чого потрібний Митний союз. "Ви що, хочете створити його, щоб лякати Захід - коли ви нас до СОТ не берете, то ми свою СОТ тут створимо? Якщо так, то ви нам скажіть, може, ми вас у цьому і підтримаємо. Відповідь російського президента була такою: "А що тут поганого, може бути і так".

"Я дедалі більше переконуюся, що Росія будує свою політику, щоб залякати не тільки найближчих своїх партнерів, а й дальніх. Мовляв, ми вам тут покажемо. Ви знаєте, світ змінився - сьогодні ніхто нікому не "покаже", - наводить слова О.Лукашенка РосБізнесКонсалтинг.

"Якщо їм не потрібний Митний союз, хай розвалюють. Не ми будемо тому причиною", - наголосив він.

Розповів білоруський президент і про те, що він думає з приводу "антибілоруської пропаганди". "Обпльовують народ. Те, що обпльовували мене, - це я переживу, мені не звикати. Свого часу ми російській людині розповімо, що відбувається, якщо вона не буде чогось розуміти".

Також О.Лукашенко прокоментував інтерв`ю М.Саакашвілі білоруському телебаченню і незадоволення Росії цим фактом. За його словами, Білорусь не створює коаліції з Грузією, а його зустрічі з М.Саакашвілі не спрямовані проти кого-небудь.