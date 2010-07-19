У Франції вихідці з Африки знову палять машини й магазини

00:22, 19 липня 2010
Світ
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Міністр пообіцяв відновити порядок

У передмісті французького міста Гренобля тривають зіткнення поліції з вихідцями з Африки і Близького Сходу. Правоохоронці прибули в передмістя після того, як банди мігрантів влаштували погроми, спалили близько 60 автомобілів і два магазини.

По поліцейських, які приїхали, був відкритий вогонь з вогнепальної зброї, передає телеканал France24. П`ятеро учасників заворушень заарештовані.

Заворушення почалися після того, як у ніч на 17 липня поліція застрелила 27-річного мігранта з Африки Каріма Будада. Він пограбував казино в одному з районів Гренобля і спробував тікати. Проте правоохоронці наздогнала його і в перестрілці, що зав`язалася, вбили.

Міністр внутрішніх справ Франції Бріс Хортефе сьогодні відвідав передмістя Гренобля і пообіцяв якнайшвидше відновити порядок у регіоні.

2005 року, нагадує РосБізнесКонсалтинг, по передмістях Парижа, а також у Руані, Ренні, Нанті, Тулузі, Бордо, Ліллі, населених мігрантами, прокотилася хвиля заворушень, які почалися також після вбивства мігранта силами поліції. Тоді за кілька днів було спалено близько 1000 автомобілів.

 

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