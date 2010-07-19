Путін обіцяє корольовцям допомогу «українських друзів» у космосі

Українські фахівці візьмуть участь у роботах зі складання й випробування космічних пілотованих кораблів «Союз» і «Прогрес».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на нараді з керівництвом космічної галузі Росії у ВАТ «Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С.П. Корольова».

«Вони (українські фахівці – УНІАН) візьмуть участь у роботах зі складання й випробування пілотованих кораблів «Союз» і «Прогрес». Найближчим часом ми обговоримо перспективи нашої подальшої кооперації в цій сфері з керівництвом України», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це означає, що процес відновлення російсько-українських коопераційних зв`язків у високотехнологічних галузях, у тому числі й у сфері космічної техніки, й надалі набиратиме обертів.

В.ПУТІН повідомив, що Росія вітає відкритість і довіру в космічній сфері. Російський прем`єр додав, що підписав розпорядження Уряду Російської Федерації, яке врегулює всі питання з доступом на територію РКК «Енергія» фахівців НАСА, Європейського космічного агентства, Японського аерокосмічного агентства, компаній «Боїнг», «Трайдент Спейс».

«Вони разом із російськими колегами займатимуться питаннями забезпечення роботи МКС. Таке ж рішення ухвалено й щодо наших українських друзів, які представляють провідні підприємства й дослідницькі центри України», - повідомив В.ПУТІН.