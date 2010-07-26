Іран пригрозив ЄС санкціями у відповідь

Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕЖАД заявляє, що країни, які ухвалять новий пакет санкцій проти Ірану, одержать «швидку реакцію у відповідь», повідомляє Газета.ру.

«Кожен, хто схвалить санкції проти іранської нації, повинен знати, що ми відреагуємо швидко. Практика показує, подібна реакція нашої країни завжди примушує супротивника шкодувати про скоєний», - заявив іранський Президент.

Заступник голови Центрального банку Ірану Хамід БОРХАНІ заявив у суботу, що має намір закрити свої рахунки в банках держав, які накладуть на неї санкції. Борхані таким чином дав зрозуміти, що іранська сторона розглядає можливість переведення всіх коштів з європейських банків до азіатських. У повідомленні не називаються конкретні країни.

Заступник голови іранського ЦБ наголосив, що гроші Ірану повинні знаходитися в установах, де їм гарантована безпека, висока прибутковість і повна відсутність ризиків. «Ми заберемо наші гроші з будь-якого ринку, де є ризики, і цей захід абсолютно логічний і законний», - сказав Борхані.

26 липня міністри закордонних справ країн ЄС повинні ухвалити рішення про введення ряду нових санкцій проти Ірану у зв`язку з його ядерною програмою.