Бразильські індіанці захопили в заручники 100 будівельників ГЕС

Близько 300 індіанців проникли на будівництво ГЕС у бразильському штаті Мату-Гроссу і взяли в заручники будівельників.

Про це передає РІА «Новости»з посиланням на Національний фонд індіанців Бразилії.

В акції беруть участь корінні жителі регіону, які представляють шість індіанських племен. Індіанці взяли в заручники близько ста чоловік - будівельників ГЕС.

За словами координаторів акції, індіанці протестують проти будівництва станції, яке, за їхніми словами, ведеться на місці індіанського кладовища. Крім того, вони вимагають від уряду компенсації за шкоду, завдану екології регіону.