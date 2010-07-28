МВС Росії обіцяє не допустити мітингів опозиції 31 липня

Міністерство внутрішніх справ Росії обіцяє не допустити проведення опозицією 31 липня в Москві несанкціонованого мітингу на захист 31-ї статті Конституції РФ, що гарантує громадянам свободу мирних зборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МВС Росії за результатами засідання Оперативного штабу з профілактики правопорушень.

«На засіданні розглядалося питання забезпечення охорони громадського порядку при проведенні публічних заходів 31 липня. За наявними даними, деякі з них можуть мати несанкціонований характер», - говориться в повідомленні.

У зв`язку з цим МВС Росії попереджає, що вживатимуться заходи щодо їх припинення, а порушники громадського порядку затримуватимуться і доставлятимуться до органів внутрішніх справ. При виникненні безладів органам внутрішніх справ рекомендовано діяти в рамках закону, адекватно обстановці, що складається.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня російські опозиціонери направили в мерію Москви повідомлення про проведення чергової акції 31 липня на Тріумфальній площі.

«До мерії Москви направлено повідомлення про проведення мітингу на захист свободи зборів на Тріумфальній площі. За традицією повідомлення підписане Едуардом ЛИМОНОВИМ, Людмилою АЛЕКСЄЄВОЮ і Костянтином КОСЯКІНИМ. Чергова акція в рамках «Стратегії-31» відбудеться 31 липня о 18.00», - повідомив член виконкому партії «Другая Росія» Олександр АВЕРІН.

Водночас, за інформацією мерії Москви, на Тріумфальній площі з 30 липня по 1 серпня відбуватимуться змагання з дрифтінгу і мотофрістайлу.

31 травня на Тріумфальній площі в Москві відбулася акція на захист 31-ї статті Конституції РФ, що гарантує громадянам свободу мирних зборів. За офіційними даними, на площі зібралися близько двох тисяч чоловік, 170 із них були затримані.

Довідка УНІАН. У статті 31 Конституції Росії говориться: «Громадяни Російської Федерації мають право збиратися мирно без зброї, проводити збори, мітинги і демонстрації, ходи і пікетування».