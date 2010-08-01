Лісові пожежі в Росії тривають, проте армії, МВС і добровольцям вдається поратися з вогнем: за минулі дві доби лісові пожежі не торкнулися жодного житлового будинку, не постраждала жодна людина. При цьому загальна площа пожеж за добу зменшилася на 7 тисяч гектарів і нині становить 128 тисяч гектарів.

Тим часом, в Нижегородській області виявили тіла ще дврх загиблих, таким чином, кількість жертв природних пожеж у РФ зросла до 30 осіб.

Пожежі залишили без даху 2210 росіян, згоріли 1875 будинків. Зберігається загроза переходу вогню на населені пункти в Нижегородській, Володимирській і Воронезькій областях, а також Мордовії, але пожежа більше не загрожує ядерному центрові в Сарові.

Очевидці пожеж і потерпілі залишають в живих журналах свої свідчення, які наводить РІА "Новости".