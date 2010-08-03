Британія перекриває канали, щоб берегти воду в засуху

Ділянку каналу Ліверпуль - Лідс перекрили в очікуванні найбільшої за останнє сторіччя засухи у Великобританії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Майже половину каналу між Ліверпулем і Лідсом, загальна довжина якого 127 миль (204 кілометри), перекрито з понеділка. Це найдовший рукотворний водний шлях Великобританії, яким свого часу здійснювалися перевезення вугілля, вапна, вовни, бавовни і сільськогосподарської продукції. Останнім часом цей канал використовується переважно в рекреаційних цілях, наприклад, для човнових прогулянок.

Закритою для судноплавства виявиться ділянка від Вігана поблизу Манчестера до Гаргрейва в графстві Норт-Йоркшир. На інших ділянках каналу режим роботи шлюзів буде обмеженим, щоб зменшити навантаження на сусідні водні шляхи. За прогнозами британського агентства внутрішнього водного транспорту, нормальний режим буде відновлений тільки за кілька тижнів.

Зазвичай канал забезпечується водою з сімох водосховищ-резервуарів, але в умовах засухи подача води буде припинена.