Росія вирішила прийняти допомогу від України і Азербайджану

Росія погодилася прийняти допомогу від України і Азербайджану в гасінні лісових пожеж.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дозволив МНС використовувати авіатехніку цих держав при ліквідації осередків загоряння в Росії.

З пропозицією прийняти допомогу від України і Азербайджану виступив раніше керівник МНС Сергій ШОЙГУ. Як він повідомив Президента, Україна висловила готовність допомогти Росії двома літаками Ан-32, а Азербайджан - двома пожежними гелікоптерами. Під час робочої зустрічі з Д.МЕДВЕДЄВИМ глава МНС акцентував увагу на доцільності прийняття пропозицій України і Азербайджану.

За словами С.ШОЙГУ, подібні пропозиції надходили і від інших країн, проте МНС вирішило їх поки не розглядати.

Як повідомлялося раніше, допомогу Росії в ліквідації наслідків лісових пожеж запропонувала Німеччина. Зокрема, німці висловили готовність надати медичні послуги потерпілим, допомогти у будівництві тимчасового житла і забезпечити населення питною водою. Крім того, готовність відправити до Росії гуманітарну допомогу висловило керівництво Південної Осетії.

Боротьба з лісовими пожежами, що охопили більш як 500 тисяч гектарів землі, триває з кінця липня. За останніми підрахунками, збитки від пожеж перевищили 6,5 мільярда рублів, передає Лента.ру. На боротьбу з вогнем кинуто військовослужбовців, а також авіатехніку. За даними МНС, з урахуванням допомоги України і Азербайджану загальна кількість задіяних у гасінні повітряних суден становитиме 60 одиниць.