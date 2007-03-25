Назарбаєв заявляє, що у Казахстані ніколи не буде військових баз США

На території Казахстану ніколи не буде військових баз США, заявив президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ.

Відповідаючи в інтерв`ю телеканалу "Росія" на запитання про те, наскільки реальні розмови про відкриття в Казахстані американських баз, Н.НАЗАРБАЄВ назвав їх необґрунтованими.

"Я знаю, що кажуть про те, що американці пропонують нам побудувати військові бази. Цього ніколи не може бути ", - заявив президент Казахстану.

"Під час моїх зарубіжних візитів я завжди підкреслюю непорушність відносин Казахстану з Росією", - додав він.

Н.НАЗАРБАЄВ нагадав, що зараз на території Казахстану розташовані чотири російські військові бази, включаючи космодром Байконур.

Президент Казахстану також зазначив, що існує Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ). "Якщо на одного з членів ОДКБ буде вчинено акт агресії або напад, то інші захищатимуть його аж до військової присутності", - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.