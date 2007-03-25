Демонстрантів у Мінську розігнали водометами

Акція білоруської опозиції, яка проводилася в неділю в Мінську в рамках Дня Волі, закінчилася розгоном і затриманням її учасників.

Як передає «Эхо Москвы»,затримано близько 30 осіб, вони перебувають в різних відділеннях міліції міста.

За даними радіостанції, близько 700 осіб, які не розійшлися після мітингу біля Академії наук, попрямували колоною у бік Національної бібліотеки, де в цей час відбувалися санкціоновані властями народні гуляння з естрадним концертом. При наближенні демонстрантів офіційний концерт був згорнутий, а учасників опозиційної акції розігнали струменями води.

Напередодні акції правоохоронними органами Білорусі було затримано кілька десятків опозиціонерів. Загальна кількість затриманих на сьогоднішні становить близько сотні людей.

Водночас, за даними РІА «Новости»,до будівлі Національної бібліотеки попрямували близько 300 осіб. У будівлі Національної бібліотеки активістів опозиції чекав кордон міліції, який витіснив їх з площі і розсіяв по довколишніх дворах.

За даними агентства, до двох опозиціонерів, які тримали в руках прапор ЄС, підійшли співробітники правоохоронних органів і повели їх до машини. Однак, як сказав командир полку міліції спецпризначення Юрій ПОДОБЄД, нікого не затримували.

На майданчик перед будівлею бібліотеки, куди прийшли опозиціонери, виїхала прибиральна техніка і водою з поливальних машин помила майданчик.