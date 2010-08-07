В Італії українець у пориві люті до смерті забив жінку

У Мілані 25-річний українець Олег ФЕДЧЕНКО у пориві люті до смерті забив 41-річну громадянку Філіппін.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, за даними місцевих ЗМІ, інцидент стався учора вранці.

О.ФЕДЧЕНКО займався боксом, про що свідчать медична довідка та членський квиток федерації, що дозволяє йому виходити на ринг.

Протягом останніх днів чоловік був дуже розлючений через те, що його залишила дівчина. За словами матері О.ФЕДЧЕНКА, останніми днями її син був надзвичайно злий та агресивний і погрожував когось вбити. Власне матір, передчуваючи щось недобре, зателефонувала у поліцію після того як син в пориві люті вийшов з квартири.

Пройшовши 200 метрів від дому, молодик накинувся на першу жінку, яку зустрів на вулиці, і, після невдалої спроби забрати в неї сумку, почав бити її. Потерпіла, громадянка Філіппін, яка випадково проходила в тому місці, від отриманих травм померла в лікарні.

За словами очевидців, розлюченого молодого чоловіка намагались безуспішно зупинити працівники швидкої допомоги, автомобіль якої проїжджав поруч. Вгамувати О.ФЕДЧЕНКА змоги лише четверо поліцейських, одного з яких він поранив.

Чоловіку надали медичну допомогу у зв’язку з переломами кісток кистей рук і відправили до в’язниці.